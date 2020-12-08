За сутки в Бразилии зафиксировали 20 371 случай коронавируса
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Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Бразилии.
За время эпидемии в Бразилии скончались 177 317 человек с подтверждённым коронавирусом.
При этом общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в стране достигло 5 801 067.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.