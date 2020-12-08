За сутки в Бразилии зафиксировали 20 371 случай коронавируса

В Бразилии за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло на 20 371, достигнув 6 623 911.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Бразилии.

За время эпидемии в Бразилии скончались 177 317 человек с подтверждённым коронавирусом.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в стране достигло 5 801 067.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.