За сутки в Бразилии зафиксировали 20 371 случай коронавируса

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В Бразилии за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло на 20 371, достигнув 6 623 911.
За сутки в Бразилии зафиксировали 20 371 случай коронавируса
  • © REUTERS/Adriano Machad

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Бразилии.

За время эпидемии в Бразилии скончались 177 317 человек с подтверждённым коронавирусом.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в стране достигло 5 801 067.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения  Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.

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