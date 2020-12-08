США внесли 10 стран в список «нарушителей религиозных свобод»

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Соединённые Штаты внесли десять государств, в том числе Китай, в список «нарушителей религиозных свобод». Россия при этом внесена в «список наблюдения» по данному вопросу.
США внесли 10 стран в список «нарушителей религиозных свобод»
  • Reuters

В заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента, говорится, что Вашингтон «определил», что Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан «вызывают особую обеспокоенность в соответствии с определениями закона США о международных религиозных свободах от 1998 года», так как «занимаются или терпимо относятся к систематическому, постоянному и вопиющему нарушению религиозных свобод».

«США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как правительства, которые участвовали или терпимо относились к серьёзным нарушениям религиозных свобод», — заявил Помпео.

В списке также содержатся ряд запрещённых террористических и экстремистских организаций.

В ноябре сообщалось, что Помпео встретится в Стамбуле с патриархом Варфоломеем.

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