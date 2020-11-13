Помпео встретится в Стамбуле с патриархом Варфоломеем

Госсекретарь США Майкл Помпео во время предстоящего визита в Турцию посетит Стамбул, где встретится с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом.

Как сообщает представитель Госдепа, встречи Помпео с турецкими официальными лицами не запланировано.

«Госсекретарь Помпео намерен использовать эту возможность, чтобы обсудить религиозные вопросы. Встреч с турецкими официальными лицами в планах на данный момент нет. В Стамбуле у нас очень плотный график, и, я думаю, у турецких должностных лиц высокого ранга есть свои графики поездок», — приводит ТАСС слова представителя Госдепа.

Ранее Помпео заявил о продолжающемся подсчёте голосов на выборах президента США.