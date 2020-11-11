Помпео заявил о продолжающемся подсчёте голосов на выборах президента США

Госдеп США напоминает мировым лидерам, что подсчёт голосов на выборах президента США ещё не окончен, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью Fox News Помпео отметил, что говорил с мировыми лидерами и подчеркнул важность посчитать все легальные голоса и не засчитать нелегальные.

« Я уверен, что мы посчитаем все легальные голоса», — заявил он.

Госсекретарь добавил, что процесс будет завершён с голосованием выборщиков.

Ранее Майк Помпео выразил уверенность в том, что состоится плавная передача власти второй администрации действующего американского лидера Дональда Трампа.