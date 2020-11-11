Помпео заявил о продолжающемся подсчёте голосов на выборах президента США
- Reuters
В интервью Fox News Помпео отметил, что говорил с мировыми лидерами и подчеркнул важность посчитать все легальные голоса и не засчитать нелегальные.
« Я уверен, что мы посчитаем все легальные голоса», — заявил он.
Госсекретарь добавил, что процесс будет завершён с голосованием выборщиков.
Ранее Майк Помпео выразил уверенность в том, что состоится плавная передача власти второй администрации действующего американского лидера Дональда Трампа.