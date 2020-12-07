ВОЗ не считает необходимой обязательную вакцинацию от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной.
ВОЗ не считает необходимой обязательную вакцинацию от коронавируса
  • Reuters

«Не думаю, что нам следует (идти. — RT) по пути обязательной вакцинации», — приводит ТАСС слова руководителя департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Есть определённые обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать. Гораздо лучше информировать население, рассказывать им о преимуществах, чтобы люди добровольно принимали участие в вакцинации», — сказал он.

Ранее Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.

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