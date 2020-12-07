Москва и Пекин подписали программу сотрудничества

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Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества.
Москва и Пекин подписали программу сотрудничества
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Очень рад, что мы продолжаем активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством», — заявил Собянин.

По его словам, в 2021 году пройдёт российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, а в 2022 году состоится зимняя Олимпиада в Пекине, где, как считает мэр Москвы, должно быть уделено особое внимание развитию транспорта, и этому может поспособствовать московский опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит ещё более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов», — добавил Собянин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане подвели итоги экономического сотрудничества с Турцией.

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