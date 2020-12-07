Москва и Пекин подписали программу сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Очень рад, что мы продолжаем активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством», — заявил Собянин.

По его словам, в 2021 году пройдёт российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, а в 2022 году состоится зимняя Олимпиада в Пекине, где, как считает мэр Москвы, должно быть уделено особое внимание развитию транспорта, и этому может поспособствовать московский опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит ещё более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов», — добавил Собянин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане подвели итоги экономического сотрудничества с Турцией.