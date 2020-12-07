Москва и Пекин подписали программу сотрудничества
- © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Очень рад, что мы продолжаем активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством», — заявил Собянин.
По его словам, в 2021 году пройдёт российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, а в 2022 году состоится зимняя Олимпиада в Пекине, где, как считает мэр Москвы, должно быть уделено особое внимание развитию транспорта, и этому может поспособствовать московский опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит ещё более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов», — добавил Собянин.
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