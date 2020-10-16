В Татарстане подвели итоги экономического сотрудничества с Турцией

По итогам 2019 года товарооборот Татарстана с Турцией вырос в 1,5 раза и превысил $480 млн.

Об этом сообщили на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли, передаёт «Реальное время».

По словам президента Татарстана, агропромышленный комплекс республики входит в пятёрку самых сильных, особенно в области молочного животноводства.

«Вопросы агропромышленного комплекса — это не только вопрос производства сельскохозяйственной продукции, это и сохранение сельского уклада жизни. В условиях урбанизации сохранение сельского уклада очень важно. Поэтому мы к селу относимся не просто как к производству сельскохозяйственной продукции, а как к возможности сохранить людей на селе, наши традиции», — отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение продлить республиканскую госпрограмму по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2025 года.