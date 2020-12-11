Монсон рассказал об отличиях RT от СМИ на Западе

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Бывший боец смешанных единоборств, депутат совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон в видеообращении по случаю 15-летия RT рассказал об отличиях RT от СМИ на Западе.

«Думаю, RT показывает людям на Западе другую точку зрения. Вот то, что происходит в мире: и это не мнение России или RT... думаю, это новая альтернатива для людей, чтобы понимать происходящее... и самим делать выводы», — сказал Монсон.

Он также отметил, что RT во время своих репортажей показывает оценку происходящего самими людьми, участвующими в событиях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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