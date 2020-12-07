В Госдуме осудили обзор службы конгресса США о «деятельности ГРУ»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление исследовательской службы конгресса США о том, что ГРУ в последнее время якобы связано с наиболее «агрессивными» операциями Москвы.
В Госдуме осудили обзор службы конгресса США о «деятельности ГРУ»
  • РИА Новости

Отмечается, что организация подготовила обзор работы разведки, включив в него перечень обвинений в адрес России. 

По мнению Бальбека, представленные в докладе тезисы можно назвать байками.

«Нам так долго рассказывали об авторитете международных каналов и организаций, руководствующихся в своей работе только фактами и доказательствами, а выяснилось, что всё это лишь пересказывание чужих сплетен. Что мы видим — громкое заявление, открытое обвинение, а из доказательств — только невнятное маловразумительное бормотание, основанное на журналистских домыслах и чьих-то якобы аналитических предположениях», — добавил он.

По словам депутата, мнимая «российская угроза» придумана для того, чтобы оправдать выделение дополнительных средств. 

«Сказали бы уже честно: «Нам нужны деньги, вот мы и придумали русскую угрозу». Одно лукавство из уст высокопоставленных американских официальных лиц», — заключил парламентарий.

Ранее в исследовательской службе конгресса США заявили, что ГРУ в последнее время якобы связано с наиболее «агрессивными» операциями Москвы. 

Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, аналитики считают ГРУ причастным к кибератакам и попытке отравить Сергея Скрипаля, а также заявляют о связях ведомства с «Талибаном»*.

При этом в качестве подтверждения своих слов они ссылаются на различные материалы СМИ и аналитических центров.

Подробнее — в материале RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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