Информация о минировании самолёта в Нью-Йорке не подтвердилась

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Полиция Нью-Йорка не подтвердила наличие взрывного устройства на борту самолёта компании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы.
Информация о минировании самолёта в Нью-Йорке не подтвердилась
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.

«После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолёт и ничего не обнаружили», — говорится в сообщении.

Из-за расследования инцидента несколько рейсов было задержано.

Ранее стало известно, что полиция в Нью-Йорке проверяет самолёт, прибывший из Москвы, после получения сообщения о минировании рейса.

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