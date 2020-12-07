Информация о минировании самолёта в Нью-Йорке не подтвердилась

Полиция Нью-Йорка не подтвердила наличие взрывного устройства на борту самолёта компании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.

«После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолёт и ничего не обнаружили», — говорится в сообщении.

Из-за расследования инцидента несколько рейсов было задержано.

Ранее стало известно, что полиция в Нью-Йорке проверяет самолёт, прибывший из Москвы, после получения сообщения о минировании рейса.