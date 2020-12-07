Информация о минировании самолёта в Нью-Йорке не подтвердилась
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.
«После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолёт и ничего не обнаружили», — говорится в сообщении.
Из-за расследования инцидента несколько рейсов было задержано.
Ранее стало известно, что полиция в Нью-Йорке проверяет самолёт, прибывший из Москвы, после получения сообщения о минировании рейса.