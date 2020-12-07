В Нью-Йорке полиция проверяет самолёт из Москвы после сообщения о минировании

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Полиция в Нью-Йорке проверяет самолёт, прибывший из Москвы, после получения сообщения о минировании рейса.

«Полиция получила сигнал о наличии взрывного устройства на борту и отрабатывает его в данный момент», — цитирует РИА Новости генконсульство России.

Отмечается, что проводится обследование борта на предмет наличия взрывных устройств.

Также уточняется, что вылет самолёта обратно в Москву задерживается.

20 октября был арестован мужчина, который на протяжении трёх месяцев регулярно отправлял ложные сообщения о минировании в аэропорту Хабаровска.

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