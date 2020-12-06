В МИД России оценили позицию США по Курилам

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали данные, что Соединённые Штаты считают российских граждан, которые родились на южнокурильских островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, японскими подданными.
В МИД России оценили позицию США по Курилам
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Соответствующий пост министерство опубликовало на своей странице в Telegram.

«Нужно ещё одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и красные линии», — отметили в МИД России.

Ранее стало известно, что США считают российских граждан, которые родились на южнокурильских островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, японскими подданными. Об этом свидетельствуют правила розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Государственного департамента. 

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