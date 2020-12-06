В правилах грин-карт США рождённых на Курилах назвали японцами
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют правила розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Государственного департамента.
«Лица, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — отмечается в инструкции к программе Diversity Visa.
Как пишет РИА Новости, США проводят программу Diversity Visa с 1990 года. В рамках неё ежегодно отбираются 55 тыс. иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.