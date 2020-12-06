В Болгарии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на единый информационный портал Минздрава Болгарии.
За сутки скончались 79 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных исходов в Болгарии составило 4729.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 60 673 пациента с коронавирусом.
Ранее власти Болгарии решили продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.