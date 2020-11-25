В Болгарии решили продлить режим ЧС из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает информационный портал Novinite.
По словам министра здравоохранения страны Костадина Ангелова, новые ограничительные меры вступят в силу 27 ноября и будут действовать до 21 декабря включительно.
Согласно принятому распоряжению, посещение занятий в школах и университетах будет приостановлено, временно запрещены все внеклассные мероприятия, семинары и тренинги, детские сады также будут закрыты.
Ограничения также коснутся торговых центров, фитнес-залов и т.д.
В октябре в Болгарии ввели масочный режим на улицах.