В Германии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 17 767 и достигло 1 171 323.

Reuters

Об этом сообщает Институт Роберта Коха. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 255 человек, общее число летальных случаев превысило 18,7 тыс. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности продления карантина в ФРГ до 10 января.