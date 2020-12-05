Коронавирус подтвердился за сутки в Абхазии у 111 человек
- Reuters
«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 442 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 111 из них», — приводит РИА Новости сообщение местного оперативного штаба.
Также отмечается, что в Гудаутской ЦРБ от коронавируса скончалась пациентка 58 лет.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 6511, выздоровевших — 4645, летальных случаев — 87.
Ранее сообщалось, что в Абхазии продлили карантинные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года.