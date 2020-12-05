Коронавирус подтвердился за сутки в Абхазии у 111 человек, одна пациентка скончалась.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 442 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 111 из них», — приводит РИА Новости сообщение местного оперативного штаба.

Также отмечается, что в Гудаутской ЦРБ от коронавируса скончалась пациентка 58 лет.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 6511, выздоровевших — 4645, летальных случаев — 87.

Ранее сообщалось, что в Абхазии продлили карантинные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года.