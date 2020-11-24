В Абхазии продлили карантинные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года

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Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продлены в Абхазии до 12 января 2021 года. Об этом сообщили в правительстве республики.
В Абхазии продлили карантинные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года
  • Reuters

«Запретить на территории Республики Абхазия до 12 января 2021 года деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности», — говорится в документе.

Под запретом также проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания.

Ранее глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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