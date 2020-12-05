Экс-президента Франции д'Эстена похоронили в городе Отон

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Бывшего французского президента Валери Жискар д'Эстена похоронили в городе Отон на западе Франции. Об этом информирует радиостанция France Info.
Экс-президента Франции д'Эстена похоронили в городе Отон
  • Reuters

В местном храме была проведена панихида, после чего д'Эстена похоронили рядом с его дочерью, которая скончалась два года назад.

Отмечается, что д'Эстена похоронили на территории, принадлежащей его семье.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что д'Эстен не хотел, чтобы в его память была организована национальная церемония прощания. Макрон отмечал, что похороны бывшего французского лидера пройдут в семейном кругу. 

Жискар д'Эстен, руководивший Францией с 1974 по 1981 год, скончался на 95-м году жизни.

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