Макрон рассказал о церемонии прощания с д'Эстеном

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о церемонии прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Валери Жискар д'Эстеном.
Макрон рассказал о церемонии прощания с д'Эстеном
  • Reuters

Как сообщил Макрон в телеобращении, похороны пройдут в семейном кругу.

«Валери Жискар д'Эстен не хотел, чтобы в его память была организована национальная церемония прощания. Поэтому его похороны пройдут в семейном кругу. По соглашению с его супругой, детьми, внуками, которым я сегодня хочу выразить нашу дружбу и уважение, я объявлю национальный траур в среду, 9 декабря», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин направил Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции.

Жискар д'Эстен, руководивший Францией с 1974 по 1981 год, скончался на 95-м году жизни.

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