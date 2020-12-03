Путин направил Макрону соболезнования в связи с кончиной д'Эстена

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена», — говорится в послании.

Российский лидер назвал д'Эстена выдающимся человеком, с именем которого связаны многие важные события новейшей истории Франции.

Как отметил Путин, он по праву считался патриархом европейской политики, всегда выступал за упрочение мира и многое сделал для развития российско-французских отношений.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала д'Эстена другом Германии и великим европейцем.

Жискар д'Эстен, руководивший Францией с 1974 по 1981 год, скончался на 95-м году жизни.