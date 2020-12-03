Меркель выразила соболезнования семье экс-президента Франции д'Эстена

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, назвав его другом Германии и «великим европейцем».
Меркель выразила соболезнования семье экс-президента Франции д'Эстена
  • Reuters

«В лице Валери Жискар д'Эстена Франция потеряла государственного мужа, Германия — друга, а мы все потеряли великого европейца. Я благодарна за приятные беседы с ним и мыслями нахожусь с его семьёй», — приводит её слова официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.

Жискар д'Эстен, руководивший Францией с 1974 по 1981 год, скончался на 95-м году жизни.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление семьи, политик умер из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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