Меркель выразила соболезнования семье экс-президента Франции д'Эстена

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, назвав его другом Германии и «великим европейцем».

«В лице Валери Жискар д'Эстена Франция потеряла государственного мужа, Германия — друга, а мы все потеряли великого европейца. Я благодарна за приятные беседы с ним и мыслями нахожусь с его семьёй», — приводит её слова официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.

Жискар д'Эстен, руководивший Францией с 1974 по 1981 год, скончался на 95-м году жизни.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление семьи, политик умер из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.