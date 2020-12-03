Саркози и Олланд прокомментировали сообщение о смерти Жискар д'Эстена

Короткая ссылка
Бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд прокомментировали сообщение о смерти Валери Жискар д'Эстена, руководившего страной с 1974 по 1981 год.
Саркози и Олланд прокомментировали сообщение о смерти Жискар д'Эстена
  • Reuters

«Я с большой печалью узнал о смерти Валери Жискар д'Эстена, политика, который всю свою жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями», — написал Саркози в Twitter.

Он также добавил, что политик приложил свой «мощный интеллект к тому, чтобы анализировать самые сложные международные проблемы».

Олланд отметил, что д'Эстен останется в памяти президентом-реформатором.

«Его семилетий срок был отмечен крупными реформами, такими как снижение избирательного возраста до 18 лет, легализация абортов, всеобщая социальная защита», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно о смерти д'Эстена на 95-м году жизни.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление семьи, политик умер из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить