Саркози и Олланд прокомментировали сообщение о смерти Жискар д'Эстена
- Reuters
«Я с большой печалью узнал о смерти Валери Жискар д'Эстена, политика, который всю свою жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями», — написал Саркози в Twitter.
Он также добавил, что политик приложил свой «мощный интеллект к тому, чтобы анализировать самые сложные международные проблемы».
Олланд отметил, что д'Эстен останется в памяти президентом-реформатором.
«Его семилетий срок был отмечен крупными реформами, такими как снижение избирательного возраста до 18 лет, легализация абортов, всеобщая социальная защита», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно о смерти д'Эстена на 95-м году жизни.
Как сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление семьи, политик умер из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.