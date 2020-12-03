Саркози и Олланд прокомментировали сообщение о смерти Жискар д'Эстена

Бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд прокомментировали сообщение о смерти Валери Жискар д'Эстена, руководившего страной с 1974 по 1981 год.

«Я с большой печалью узнал о смерти Валери Жискар д'Эстена, политика, который всю свою жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями», — написал Саркози в Twitter.

Он также добавил, что политик приложил свой «мощный интеллект к тому, чтобы анализировать самые сложные международные проблемы».

Олланд отметил, что д'Эстен останется в памяти президентом-реформатором.

«Его семилетий срок был отмечен крупными реформами, такими как снижение избирательного возраста до 18 лет, легализация абортов, всеобщая социальная защита», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно о смерти д'Эстена на 95-м году жизни.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление семьи, политик умер из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.