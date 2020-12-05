Делегация из России прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами

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Российская делегация высокого уровня прибыла в венесуэльскую столицу для наблюдения за парламентскими выборами в республике, которые пройдут 6 декабря.
Делегация из России прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства России в Венесуэле.

Отмечается, что в Каракас прибыли зампредседателя Госдумы Игорь Ананских, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, посол по особым поручениям МИД России по вопросам наблюдения за выборами в органы власти в зарубежных странах Владимир Чуров и члены парламентских комитетов.

«В последнее время российские представители регулярно принимают участие в наблюдении за электоральными процессами в Венесуэле, что способствует укреплению двусторонних связей на межпарламентском и межведомственном уровнях», — заявили в посольстве.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах 6 декабря.

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