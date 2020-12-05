В США за сутки выявили более 227 тысяч новых случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 227 885.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 14,3 млн человек.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 2,6 тыс. человек, число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 279 тыс.

Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.