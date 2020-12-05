В Польше фермеры устроили акцию протеста
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что они перекрыли перекрёсток улиц Плоцкой и Каспшака, а после рассыпали там капусту.
Как отметил глава организации фермеров «Агроуния» Михал Колодзейчак, протест связан с ухудшением финансового положения польских фермеров.
Демонстранты требуют от правительства субсидий, заморозки выплат по кредитам и возмещения убытков из-за закрытия магазинов.
В ноябре в Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах устроили акцию протеста.