В Польше фермеры устроили акцию протеста

Польские фермеры во время акции протеста заблокировали тракторами дорогу в Варшаве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что они перекрыли перекрёсток улиц Плоцкой и Каспшака, а после рассыпали там капусту.

Как отметил глава организации фермеров «Агроуния» Михал Колодзейчак, протест связан с ухудшением финансового положения польских фермеров.

Демонстранты требуют от правительства субсидий, заморозки выплат по кредитам и возмещения убытков из-за закрытия магазинов.

В ноябре в Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах устроили акцию протеста.