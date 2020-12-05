В Польше фермеры устроили акцию протеста

Короткая ссылка
Польские фермеры во время акции протеста заблокировали тракторами дорогу в Варшаве.
В Польше фермеры устроили акцию протеста
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что они перекрыли перекрёсток улиц Плоцкой и Каспшака, а после рассыпали там капусту.

Как отметил глава организации фермеров «Агроуния» Михал Колодзейчак, протест связан с ухудшением финансового положения польских фермеров.

Демонстранты требуют от правительства субсидий, заморозки выплат по кредитам и возмещения убытков из-за закрытия магазинов.

В ноябре в Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах устроили акцию протеста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить