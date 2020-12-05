США остановили пять программ культурного обмена с Китаем

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Соединённые Штаты прекратили пять программ культурного обмена с Китаем, сославшись на пропаганду. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
  • Reuters

«Сегодня Госдепартамент прекратил пять программ, проводившихся под видом культурного обмена с КНР», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, эти программы позволяют госслужащим США ездить за рубеж на иностранные деньги.

По заявлению Помпео, «данные пять программ полностью финансируются властями КНР в качестве инструментов мягкой пропаганды».

«Программы представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу», — подчёркивает госсекретарь США.

Он также заявил, что США приветствуют «взаимный и честный» обмен с КНР, а не «односторонние» программы.

Ранее Помпео сообщил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая.

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