В Мичигане суд постановил проверить машины для голосования

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в штате Мичиган судья распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, по заявлениям штаба Трампа, повлияли на выборы.

«Большая победа для честных выборов. Судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования», — написал Джулиани в Twitter.

Он уточнил, что нарушения в работе машин «стали причиной перехода нескольких тысяч голосов от Трампа к кандидату от Демократической партии Джо Байдену».

Как подчеркнул адвокат, подобные инциденты произошли по всему штату.

Ранее в предвыборном штабе Трампа сообщили о подаче иска, оспаривающего результаты голосования на президентских выборах в штате Джорджия.