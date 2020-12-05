В Мичигане суд постановил проверить машины для голосования

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в штате Мичиган судья распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, по заявлениям штаба Трампа, повлияли на выборы.

«Большая победа для честных выборов. Судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования», — написал Джулиани в Twitter.

Он уточнил, что нарушения в работе машин «стали причиной перехода нескольких тысяч голосов от Трампа к кандидату от Демократической партии Джо Байдену».

Как подчеркнул адвокат, подобные инциденты произошли по всему штату.

Ранее в предвыборном штабе Трампа сообщили о подаче иска, оспаривающего результаты голосования на президентских выборах в штате Джорджия.

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