Глава Пентагона посетит Индонезию и Филипинны

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер обсудит в ходе визитов в Индонезию и на Филиппины вопросы военного сотрудничества и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Глава Пентагона посетит Индонезию и Филипинны
  • Reuters

«Кристофер Миллер 5 декабря в Индонезии и на Филиппинах встретится с коллегами и представителями руководства этих стран, чтобы обсудить важность двустороннего военного сотрудничества и обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что затем Миллер отправится на Гавайи в штаб-квартиру Тихоокеанского командования США, где в виртуальном формате примет участие в совместном заседании с министрами обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Миллер посетил с визитом на Ближний Восток, где прошла встреча с американскими военными, которые находятся в регионе, а также с лидерами «принимающих стран».

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