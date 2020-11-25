Глава Пентагона прибыл с визитом на Ближний Восток

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер приехал с визитом на Ближний Восток, там он намерен встретиться с американскими военными, которые находятся в регионе, а также с лидерами «принимающих стран».
Глава Пентагона прибыл с визитом на Ближний Восток
  • Reuters

Как подчеркнули в Пентагоне, это первая командировка Миллера в Ближневосточный регион с момента его становления и. о. министра обороны.

Военный чиновник во время визита планирует обсудить «интересы и приоритеты в области безопасности, борьбу с насильственным экстремизмом и пагубными действиями, которые угрожают суверенитету и стабильности региона».

Ранее Миллер заявил, что все войны, в которых участвуют США, должны закончиться, потому что американцы — «не народ вечной войны».

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