Глава Пентагона прибыл с визитом на Ближний Восток
- Reuters
Как подчеркнули в Пентагоне, это первая командировка Миллера в Ближневосточный регион с момента его становления и. о. министра обороны.
Военный чиновник во время визита планирует обсудить «интересы и приоритеты в области безопасности, борьбу с насильственным экстремизмом и пагубными действиями, которые угрожают суверенитету и стабильности региона».
Ранее Миллер заявил, что все войны, в которых участвуют США, должны закончиться, потому что американцы — «не народ вечной войны».