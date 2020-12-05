В Аргентине за сутки зафиксировали более шести тысяч случаев COVID-19

В Аргентине за прошедшие сутки общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 6899 и достигло 1 454 631.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter.

Общее число выздоровевших пациентов в Аргентине достигло 1 281 955.

С момента начала пандемии в стране умерли 39 512 пациентов с коронавирусом.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».