Лавров оценил отношения России и Турции
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«У нас нет принципиальных разногласий с Турцией», — заявил министр.
По его словам, при этом в отношениях любых государств есть несовпадающие позиции.
«Наши отношения с Турцией строятся на основе добрососедства и учёта интересов друг друга. Кроме того, у нас есть многомиллионные проекты в сфере энергетики, а также сотрудничество в ВТС», — цитирует его РИА Новости.
Министр отметил, что у России и Турции «очень многообещающие планы по координации… внешнеполитической активности». Лавров добавил, что у России и Турции разные подходы к ситуации в Ливии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции по Крыму является одним из серьёзных разногласий между Москвой и Анкарой.