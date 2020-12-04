Лавров оценил отношения России и Турции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Анкары нет принципиальных разногласий. Об этом он сказал на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

«У нас нет принципиальных разногласий с Турцией», — заявил министр.

По его словам, при этом в отношениях любых государств есть несовпадающие позиции.

«Наши отношения с Турцией строятся на основе добрососедства и учёта интересов друг друга. Кроме того, у нас есть многомиллионные проекты в сфере энергетики, а также сотрудничество в ВТС», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что у России и Турции «очень многообещающие планы по координации… внешнеполитической активности». Лавров добавил, что у России и Турции разные подходы к ситуации в Ливии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции по Крыму является одним из серьёзных разногласий между Москвой и Анкарой.