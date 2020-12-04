Лавров не ожидает смены внешней политики США при новой администрации

Новая администрация США будет вынуждена придерживаться того же внешнеполитического курса, который ведёт Вашингтон сегодня, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я склонен согласиться с некоторыми экспертами, которые считают, что новая администрация, инаугурация которой состоится в январе, будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность нынешней внешнеполитической линии», — сказал Лавров во время международной конференции «Средиземноморье: римский диалог». Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время США в основном сфокусированы на внутренней повестке, которая включает беспрецедентное влияние пандемии, с которым столкнулась страна, и необходимость восстановить экономику, пострадавшую от пандемии, добавил министр.

Он также рассказал, что «каждая администрация должна принимать во внимание глубокую поляризацию внутри страны», когда 75 млн граждан проголосовали за действующего президента и примерно столько же — за Джо Байдена, «что, по сути, говорит о том, что общество разделено пополам».

Ранее Лавров заявил, что Россия будет работать с будущей администрацией США исключительно на принципах взаимоуважения.