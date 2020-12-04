Лавров не ожидает смены внешней политики США при новой администрации
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«Я склонен согласиться с некоторыми экспертами, которые считают, что новая администрация, инаугурация которой состоится в январе, будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность нынешней внешнеполитической линии», — сказал Лавров во время международной конференции «Средиземноморье: римский диалог». Его слова приводит РИА Новости.
В настоящее время США в основном сфокусированы на внутренней повестке, которая включает беспрецедентное влияние пандемии, с которым столкнулась страна, и необходимость восстановить экономику, пострадавшую от пандемии, добавил министр.
Он также рассказал, что «каждая администрация должна принимать во внимание глубокую поляризацию внутри страны», когда 75 млн граждан проголосовали за действующего президента и примерно столько же — за Джо Байдена, «что, по сути, говорит о том, что общество разделено пополам».
Ранее Лавров заявил, что Россия будет работать с будущей администрацией США исключительно на принципах взаимоуважения.