Лавров заявил о готовности работать с США на принципах взаимоуважения

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Россия будет работать с будущей администрацией США исключительно на принципах взаимоуважения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью агентству «Казинформ».
Лавров заявил о готовности работать с США на принципах взаимоуважения
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Как заявил президент Владимир Путин, мы всё это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», — сказал министр.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон «начнёт наконец считаться с легитимными интересами других международных игроков».

Ранее в Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин своевременно поздравит нового президента Соединённых Штатов, официальных итогов выборов пока нет.

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