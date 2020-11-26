В Кремле объяснили, почему Путин пока не поздравил Байдена

Российский лидер Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на предположение, что отсутствие поздравления Байдену могут воспринять как сигнал того, что Кремль не принимает его победу.

Ранее Песков отмечал, что решения американского президента Дональда Трампа начать процесс передачи власти ещё не достаточно, чтобы Путин официально поздравил Байдена.

Как заявлял президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, он не собирается направлять свои поздравления победителю выборов в США до официального объявления окончательных итогов голосования.