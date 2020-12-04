Премьер Японии выразил надежду на проведение Олимпиады летом 2021 года

Япония не теряет решимости провести летом 2021 года Олимпийские игры в Токио. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе специального заседания Генассамблеи ООН, посвящённом борьбе с коронавирусом.

«В сентябре 2020 года на Генеральной Ассамблее я выразил решимость провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом будущего года как знак победы человечества над вирусом», — цитирует РИА Новости японского премьера.

Суга подчеркнул, что необходимо приложить все силы для того, чтобы «провести безопасные и спокойные соревнования».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что все участники летних Олимпийских игр в Токио будут привиты, когда в мире появится вакцина от коронавируса.