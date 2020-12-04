Число случаев коронавируса в Аргентине возросло до 1 447 732
Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter.
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 39 305.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 1,2 млн пациентов с коронавирусом.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».