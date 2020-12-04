Посол России: Зеленский не может обеспечить урегулирование в Донбассе

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Команда украинского президента Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Посол России: Зеленский не может обеспечить урегулирование в Донбассе
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«Едва ли это можно предсказать. Одно ясно уже сейчас: команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке (Украины. — RT)», — сказал Антонов в ответ на вопрос о реализации Киевом мер по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Российский посол также добавил, что киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих, что нарушает множество международных норм.

К тому же он отметил, что новая встреча в «Нормандском формате» возможна только «после выполнения Киевом уже имеющихся соглашений по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года».

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что не видит сугубо военного решения проблемы возвращения Донбасса.

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