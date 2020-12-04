Меркель призвала укрепить ВОЗ для борьбы с глобальными угрозами
- Reuters
«Пандемия указывает на важность Всемирной организации здравоохранения — института, который необходимо укрепить. Она должна быть в ещё более выгодном положении для борьбы с международными угрозами здоровью», — сказала Меркель.
По её словам, в нынешней ситуации, связанной с пандемией коронавируса, «есть свет в конце туннеля».
Такой оптимизм Меркель объяснила наличием глобальной инициативы ВОЗ по разработке и распространению тестов, лечения и вакцин ACT Accelerator.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что окончания пандемии коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы ждать не стоит.