Нетаньяху считает ошибкой возможное возвращение США к СВПД
- Reuters
«Считаю, что является ошибкой возвращаться к этому. Короткий ответ: ошибкой является возвращение к СВПД», — сказал Нетаньяху на интернет-конференции в Гудзонском институте Вашингтона, его слова приводит ТАСС.
При этом он назвал СВПД «ущербным соглашением».
Ещё в июле 2019 года кандидат на пост президента США Джо Байден пообещал, что в случае своей победы страна вернётся к выполнению условий СВПД по иранской ядерной программе при соответствующих действиях Тегерана.