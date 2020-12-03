Нетаньяху считает ошибкой возможное возвращение США к СВПД

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает ошибкой возможное возвращение США в иранскую ядерную сделку.

«Считаю, что является ошибкой возвращаться к этому. Короткий ответ: ошибкой является возвращение к СВПД», — сказал Нетаньяху на интернет-конференции в Гудзонском институте Вашингтона, его слова приводит ТАСС.

При этом он назвал СВПД «ущербным соглашением».

Ещё в июле 2019 года кандидат на пост президента США Джо Байден пообещал, что в случае своей победы страна вернётся к выполнению условий СВПД по иранской ядерной программе при соответствующих действиях Тегерана.