Евросовет предложил заключить договор по борьбе с пандемиями

Глава Евросовета Шарль Мишель предложил заключить международный договор о сотрудничестве в борьбе с пандемиями.

«Я бы хотел быть прагматичным и выдвинуть конкретное предложение. Число эпидемий в последние десятилетия выросло. Мы знали, что теоретически мир может подвергнуться масштабной пандемии. И всё равно нас застали врасплох. Нам необходимо извлечь уроки из этого», — приводит РИА Новости его слова.

Глава Евросовета заявил, что необходимо структурировать «коллективную способность предвидеть, готовиться и справляться» с подобными кризисами.

«Я предлагаю, чтобы мы это сделали посредством международного договора. Такой договор должен быть согласован в рамках ВОЗ, которая является краеугольным камнем международного сотрудничества в борьбе с пандемиями», — отметил Мишель.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вакцины от коронавируса станут доступны уже в ближайшие недели и месяцы.