В США за сутки от коронавируса умерли более 3100 человек
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 273 тыс.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 200 070 случаев коронавируса, всего в стране было зафиксировано более 13,9 млн больных COVID-19.
Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.