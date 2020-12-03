В США за сутки от коронавируса умерли более 3100 человек

За прошедшие сутки в США жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 стали 3157 человек. Это является рекордным показателем для страны за всю пандемию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 273 тыс.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 200 070 случаев коронавируса, всего в стране было зафиксировано более 13,9 млн больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.