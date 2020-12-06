Госдеп США выделит до $500 тысяч на антикоррупционный проект в Сербии

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков выделит до $500 тыс. на проект под названием «Граждане против коррупции», который будет реализовываться в Сербии. Об этом говорится в описании соответствующего гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, инициатива направлена на содействие построению в стране гражданского общества, которое «взаимодействует с правительством Сербии политически и через систему правосудия» с акцентом на борьбу с коррупцией.

«Проект «Граждане против коррупции» нацелен на укрепление связей между учреждениями сектора правосудия и верховенства права с населением, которому они служат, посредством оказания поддержки местным образовательным учреждениям и организациям гражданского общества», — уточняется в тексте.

Будущие участники инициативы будут выполнять задачи, направленные на укрепление принципа верховенства права и прав человека в Сербии, содействие повышению подотчётности и прозрачности деятельности властей страны, вовлечение молодёжи в указанные процессы, а также обеспечение свободы прессы и информации.

Подать заявку на получение гранта могут сербские неправительственные организации и образовательные учреждения, способные выполнить поставленные задачи.

Как отмечается в документе, в целом на реализацию проекта будет выделено пять грантов, их размер может варьироваться в пределах от $50 тыс. до $100 тыс.

Летом сообщалось о планах Госдепа выделить грант некоммерческим организациям, которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и Соединённых Штатов, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Европейский союз.