В МИД Турции рассказали о диалоге с США по вопросу использования С-400

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В МИД Турции ожидают, что новая администрация президента США будет готова разрешить ситуацию с приобретением республикой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 при помощи диалога.
В МИД Турции рассказали о диалоге с США по вопросу использования С-400
  • AFP

«Ситуация с С-400 возникла при предыдущей администрации (президента США Барака Обамы). Президенты (Турции и США Реджеп Тайип) Эрдоган и (Дональд) Трамп вели хороший и откровенный диалог и обсуждали все проблемы. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 с привлечением НАТО, но они отказались от нашего предложения. Мы рассчитываем, что эта администрация или новая администрация будет готова решить все проблемы путём диалога, не угрожая санкциями», — приводит ТАСС слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Решение вызвало негативную реакцию в США.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что в США рассчитывают, что Турция пересмотрит свою позицию по приобретению российских комплексов С-400, поняв, что «совершила ошибку». 

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