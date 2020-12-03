Макрон провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО
- Reuters
«Президент Франции выразил удовлетворение тем стратегическим анализом, который НАТО проводит со времени своего лондонского саммита, прошедшего год назад», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Макрон поприветствовал доклад группы экспертов, который был представлен 1 декабря министрам иностранных дел. По его словам, документ «представляет собой сбалансированный и полезный анализ ситуации».
«Президент республики (Макрон. — RT) подчеркнул в этой связи свое стремление к обеспечению более сильного европейского суверенитета, который способствовал бы укреплению трансатлантического партнёрства перед лицом современных вызовов», — уточняется в тексте.
7 ноября президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Макроном.