Макрон провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, стороны обсудили вопросы укрепления Североатлантического альянса.

«Президент Франции выразил удовлетворение тем стратегическим анализом, который НАТО проводит со времени своего лондонского саммита, прошедшего год назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон поприветствовал доклад группы экспертов, который был представлен 1 декабря министрам иностранных дел. По его словам, документ «представляет собой сбалансированный и полезный анализ ситуации».

«Президент республики (Макрон. — RT) подчеркнул в этой связи свое стремление к обеспечению более сильного европейского суверенитета, который способствовал бы укреплению трансатлантического партнёрства перед лицом современных вызовов», — уточняется в тексте.

7 ноября президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Макроном.