Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — указывается в заявлении.

Отмечается, что лидеры также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, внутриукраинскую проблематику и происходящее в Ливии.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападения в Ницце, где погибли три человека.