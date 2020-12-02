В ОДКБ заявили о планах развивать миротворческий потенциал

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что ОДКБ намерена развивать миротворческий потенциал. 
В ОДКБ заявили о планах развивать миротворческий потенциал
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«Сегодня одобрен ряд важных для нашей деятельности в разных сферах документов», — цитирует ТАСС Зася.

Он сообщил, что «это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН».

Зась пояснил, что лидеры государств договорились, что миротворческие силы ОДКБ будут подключаться к операциям под эгидой ООН «через координирующую организацию, через координирующее государство ОДКБ».

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.

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