В ОДКБ заявили о планах развивать миротворческий потенциал
- globallookpress.com
«Сегодня одобрен ряд важных для нашей деятельности в разных сферах документов», — цитирует ТАСС Зася.
Он сообщил, что «это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН».
Зась пояснил, что лидеры государств договорились, что миротворческие силы ОДКБ будут подключаться к операциям под эгидой ООН «через координирующую организацию, через координирующее государство ОДКБ».
Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.