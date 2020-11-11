Главы военно-медицинских служб обсудили вопросы медобеспечения войск ОДКБ

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В Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.
Главы военно-медицинских служб обсудили вопросы медобеспечения войск ОДКБ
  • © Марина Марченко
  • РИА Новости

Под общим руководством начальника Объединённого штаба ОДКБ Анатолия Сидорова в мероприятии посредством видео-конференц-связи приняли участие главы медицинских служб оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты государств — членов ОДКБ, а также представители Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны России.

Особое внимание они уделили обсуждению вопросов и обмену опытом по организации противоэпидемических мероприятий в вооружённых силах при распространении COVID-19.

Кроме того, участники затронули вопросы наращивания возможностей медицинской службы за счёт включения в состав войск (коллективных сил) ОДКБ медицинских подразделений.

На данный момент планируется усилить Коллективные миротворческие силы ОДКБ медицинским отрядом специального назначения, а в последующем должен быть проработан вопрос формирования сводного медицинского отряда с включением в его состав специалистов государств — членов ОДКБ.

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