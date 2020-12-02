Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 120 км к востоко-юго-востоку от города Антофагаста.
Очаг залегал на глубине 73,6 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Аргентине.
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