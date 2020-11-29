Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Аргентине. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 34 км к востоку от города Умауака.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату в южной части Тихого океана.